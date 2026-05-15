日本サッカー協会が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーを発表した。遠藤航、長友佑都、久保建英、冨安健洋らが名を連ねた一方、負傷した三笘薫と南野拓実、代表から遠ざかっている守田英正らは選ばれなかった。このメンバーを韓国メディアもこぞって報道。『Sports Chosun』が「日本のソン・フンミン、結局選外...アジア最強の日本、『優勝する』と宣言。キャプテンの遠藤は選出」と見出しを打てば、