女子プロレスラーでタレントのジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝さんは5月15日、自身のInstagramを更新。イギリス旅行時のツーショットや息子の幼少期ショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】夫婦ツーショット＆息子の幼少期ショットイギリスでの夫婦ショット木下さんは「おはヨネスケ 昨夜はジャガーさんに会えませんでしたので、昔シリーズ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はテレビ番組のロケで訪れたというイギ