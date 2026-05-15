大阪大学や大阪健康安全基盤研究所などの研究グループは、下水中に含まれるインフルエンザウイルスの濃度から、その地域の患者数を予測できるようになったと発表しました。 【画像で見る】下水でインフルエンザの患者数予測？その方法とは？ これまでよりも約1週間早く流行状況が把握できるようになったということです。 インフルエンザの患者数を予測その方法とは？ 研究では、大阪府内の３つの下水処理場から、家庭