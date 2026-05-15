5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）のMCが俳優の森山未唯＆お笑い芸人のバービーに決定した。【動画】名コンビ！森山未唯にデレデレのダイアン津田森山は『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に3度出演。先日にはお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏とCM共