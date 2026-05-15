俳優の山下智久（41）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。2007年の主演ドラマ「プロポーズ大作戦」共演者との縁を明かした。山下は22歳で月9初主演となった同作について「本当に青春の1ページだったような気がしますね」と回想した。「共演させてもらった長澤まさみさんも同じ高校出身だったりして」と告白、「だから学生同士の雰囲気はうまく出せたのかなって。そういうのもあって」