歌手の美川憲一（80）が15日、都内で行われた全カタログ配信記念会見に登壇。B'zの松本孝弘に誕生日を祝われたエピソードを披露した。【写真】大きなケーキの前で…美川憲一の顔真似をするコロッケ＆美川憲一この日に傘寿の誕生日を迎えた美川は、松本と東京・青山で寿司を食べたそう。プレゼントにエルメスのブランケットを贈られたといい、「ヒョウ柄のすごく素敵な私らしい（柄）。美川さんにぴったりだからと贈っていただ