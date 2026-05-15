セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、「冷たい塩ラーメン(北海道産山わさび使用)」(537.84円)を北海道内のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。「冷たい塩ラーメン(北海道産山わさび使用)」(537.84円)北海道産の山わさびは、一般的なわさびよりもさわやかな辛味と白い色味が特長。同商品は、ツンッと鼻に抜ける北海道産山わさびのさわやかな辛味と、利尻昆布だしを使用した澄んだスープが魅力。ひと口ごとに山わさびの香りがふ