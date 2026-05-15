大阪維新の会の大阪市議団幹部は15日、都構想実現に向け、大阪府の吉村洋文知事（維新代表）の来春の任期満了以降の続投が必要との考えを示した。吉村氏が過去に、住民投票が可決されれば国政に進出する意向を示したことが念頭にある。