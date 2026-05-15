◇ナ・リーグドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースのエメ・シーハン投手（26）が14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。6回2安打2失点でチームを連勝に導き、今季3勝目を挙げた。3回までは無安打投球を続け、4回1死からディバースに初安打となる左前打を許したものの動じず後続を冷静に断った。2点リードの5回は2死一塁からイ・ジョンフに高め直球を狙われ、左翼線に落