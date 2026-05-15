日本サッカー協会（JFA）は15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表しました。MF/FWで遠藤航選手が選出。出場権をかけたアジア最終予選ではキャプテンとしてチームを引っ張り、最速でW杯出場を獲得していました。しかしその後はケガのためキリンチャレンジカップ2025には不参加と苦しい時期を乗り越え、再び日の丸を背負って戦います。森保一監督は遠藤選手選出