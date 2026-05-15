アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美が15日、Xを更新。アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんの訃報を受け、追悼した。緒方は「『声のバランスがいいんだよね』当時のマネージャーにそう言われ、ツインビーパラダイス、セーラームーン…新人時代の5年間、よく同じ現場に行かせて頂きました。それだけじゃなく舞台も、朗読劇もよくご一緒して。ごはんも食べて。遊びに