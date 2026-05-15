アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。同作で共演していた声優仲間がSNSを通じ次々と追悼した。「名探偵コナン」の工藤新一／怪盗キッド役などで知られる声優山口勝平はXを通じ「訃報を聞いた時嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和