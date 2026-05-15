星野リゾートが展開するリゾートホテル「リゾナーレ」は2026年夏、「夏の暑さ」によるストレスを解消できる「リゾート涼旅(りょうたび)」を国内外8施設(トマム、那須、八ヶ岳、熱海、大阪、下関、小浜島、グアム)で展開する。国内外8施設のリゾナーレで「リゾート涼旅」を提案最高温度が40℃以上となる日が新しく「酷暑日」と定義されるなど、日本の夏は年々厳しさが深刻化している。同ホテルでは、標高1,000mを超える高原に位置す