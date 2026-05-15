星野リゾートでは、熱海、沖縄、北海道の施設にて、各地の特産物を絶好のロケーションで楽しめる「春のアフタヌーンティー」を提案している。OMO5小樽 by 星野リゾートの「小樽運河アフタヌーンティークルージング」スイーツボックス「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)では6月30日まで、静岡が誇る「水わさび」の魅力を再発見するひとときを提案する。世界農業遺産にも認定された伝統的な栽培方法「畳石式(たたみいししき)」をモチ