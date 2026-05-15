スターバックス・コーポレーションとサントリービバレッジ&フードは5月19日、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」(希望小売価格250円/税別)を 全国のファミリーマートで発売する。「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」(希望小売価格250円/税別)同商品は、まるでいちご果実をそのまま頬張っているような、初夏の"いちご体験"が楽しめる贅沢な味わいのデザー