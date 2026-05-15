警視庁は4月24日、「ポリスミュージアム(警察博物館)」を移転先のTOCビル3階(東京都品川区)で開館した。ポリスミュージアム(警視庁広報課Xより)ポリスミュージアムは、日本警察の始まりから現代までの歴史的な資料を展示し、現在の警視庁の活動について紹介する、来て、見て、学び、体験できる施設。警視庁創設者である川路大警視に関する資料をはじめ、草創期からの事件に関する資料や、制服等装備品の変遷を展示するほか、警察各