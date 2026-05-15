国民的アニメ「名探偵コナン」のヒロイン・毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが４月１８日、病気のため死去した。６１歳。１５日、所属事務所の青二プロダクションが公式サイトで発表した。公式サイトでは「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく２０２６年４月１８日永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と報告。通夜および葬儀は、遺族の希望により親族のみで執り