セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、レジ横の揚げ物惣菜「ほくじゃが 牛肉コロッケ（塩胡椒）」(128.52円)を全国のセブン‐イレブン店舗でリニューアル発売する。「ほくじゃが 牛肉コロッケ（塩胡椒）」(128.52円)をリニューアル今回のリニューアルでは、形状の見直しと肉の旨味アップに着目。見た目のボリュームと食べやすさを高めることで、よりじゃがいもの具材感を楽しめる形状に。また、中具の牛肉の割合をアップすること