◆ファーム・リーグ西武―巨人（１５日・カーミニーク）巨人が新人コンビの活躍で先制に成功した。両軍無得点の７回、先頭のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２３）＝中大＝が中堅への三塁打を放ち好機を演出すると、続くドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝の中犠飛で均衡を破った。投げては上半身のコンディション不良から復帰３戦目の西舘勇陽投手（２４）が６回３安打無失点の好投。テンポのいい投球で、