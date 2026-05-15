日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯（米国、カナダ、メキシコ共催）の日本代表メンバーを発表した。攻撃の核とみられていた三笘薫が、左太もも負傷の影響で選外に。大きな戦力ダウンとなるが、指揮官は「Ｗ杯優勝の目標に変わりはない」と話した。「目標はすごく大切。とらわれるより、自分たちが力をつけることで、目標が近づいてきてくれる。勝つこと、成