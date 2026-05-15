６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手が１５日、都内のホテルで行われた会見で発表された。２大会連続で指揮する森保一監督が２６人の名前を一人、一人読み上げ、優勝を目指す運命のメンバーが決定した。＊＊＊会見場となった都内のホテルに２７７人の報道陣が集結した。会見の様子はＮＨＫ総合で生中継されたほか、日本サッカー協会（ＪＦＡ）の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＪＦＡＴ