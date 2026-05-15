日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表。ＦＷ前田大然（セルティック）が、２大会連続でＷ杯メンバー入りを果たした。前田は所属するマネジメント会社のＳＮＳを通じ「日本代表として戦えることを誇りに思います。ここまで支えてくれた皆さんへの感謝を忘れず、自分らしく、がむしゃらに走って戦ってきます。日本のために全力を尽くします。応援よろしくお願いします！」