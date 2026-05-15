キル フェ ボンの｢MELON フェア｣メディア試食会に参加してきました♡美しすぎるビジュアルに釘付け、食べてノックアウト。日本一有名と言っても過言ではない静岡県発のタルト専門店から、初夏にぴったりなメロン尽くしの華やかタルトが今年も登場!みずみずしい香りとジューシーな甘さに包まれる、ときめき満載の限定メニューを詳しく紹介します♡ メロンカラーにときめく♡試食会限定フ