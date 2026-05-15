サッカー日韓W杯の日本代表だった戸田和幸氏（48）が15日、NHK「サッカーワールドカップ日本代表メンバー発表」に生出演。ここまでサムライブルーを支えてきたMF三笘薫（28＝ブライトン）、MF南野拓実（31＝モナコ）の落選について言及した。森保政権で最多出場、最多得点を誇る南野は、昨年12月21日に行われたフランス杯・オセール戦で相手選手と接触して左膝を負傷。左膝前十字じん帯断裂と診断され手術を受けてリハビリに励