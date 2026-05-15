日本サッカー協会(JFA)が15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。森保一監督が会見に臨み、ケガのため招集外となった三笘薫選手について言及しました。森保監督は招集外となった理由について「大会期間中には復帰は難しいと、メディカルから報告を受けて断念しました」と語ると、三笘選手が不在となる影響について述べ、「三笘がチームにとって大きな存在。フ