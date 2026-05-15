元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲストとして生出演。2021年末に卒業したアイドルグループ時代を振り返った。アイドル時代からミュージカル女優として活躍していた生田。代表作「レ・ミゼラブル」では2017年から昨年にかけ、世代やキャラクターが異なる3役をこなす、日本で2人目という快挙を成し遂げた。同じ役でも毎回オーディションがあるというミュージカルについて、当