トライアスロンの競技用ロードバイクを、チェーン錠を切断し盗んだとして、男3人が逮捕されました。警視庁によりますと、初鹿野勇二容疑者と柳元和文容疑者ら3人は、去年10月、東京・文京区のマンションの駐輪場で、トライアスロンの競技用ロードバイク1台、60万円相当を盗んだ疑いが持たれています。初鹿野容疑者が指示役、ほかの2人が実行役とみられ、ロードバイクに付けられていたチェーン錠を工具で切断して盗んだロードバイク