ＨＩＫＡＫＩＮら人気ＹｏｕＴｕｂｅｒが所属する「ＵＵＵＭ」は８月２２日に、北海道のエスコンフィールドにて「ＵＵＵＭＤＡＹｉｎＦビレッジ」を開催し、ファイターズＯＢ選抜対ＵＵＵＭオールスターが野球対決すると発表した。当日はメインイベントで、ＵＵＵＭのクリエイター軍団が、ファイターズのレジェンドＯＢ選抜に挑む。ＯＢの岩本勉氏、糸井嘉男氏、昨年引退した中田翔氏らと、ガチンコ野球対決を実施。記念