日本サッカー協会は15日、都内で会見を行い、6月に開幕する「FIFAワールドカップ北中米大会」日本代表メンバーを発表した。アジア人史上初の5大会連続出場となる39歳・長友佑都ら26人が選出された一方、直近の試合でケガを負った三笘薫（28）と、昨年12月に左膝前十字じん帯断裂のケガを負った南野拓実（31、モナコ）も選外となった。登壇した森保一監督（57）は冒頭の挨拶で「今日選べる選手たちは26人しかいませんけど、これまで