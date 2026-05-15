声優の古川登志夫が15日、Xを更新。同日、死去したことが発表された、「名探偵コナン」毛利蘭役等で知られる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。同アニメで山村警部役を担当する古川は「和佳奈ちゃんの訃報、って……そんな！」と驚き、「同じ事務所。ずいぶんたくさんの仕事、一緒にやったよねえ……柴田秀勝さんご夫妻や山口奈々さんと一緒に、バリにも遊びに行ったよねえ…………」と思い出の写真をアップ。「え、あのエクボの笑