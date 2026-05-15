アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。山崎さんは毛利蘭役以外にも、さまざまな役をこなしており、存在感の大きさをあらためて示した。山崎さんが声優を務めた主な役やナレーションは以下の通り。【アニメ声優】◆「名探偵コナン」毛利蘭◆「ひみつのアッコちゃん」アッコ（3代目）◆「ONE PIECE」ノジコ◆「美少女戦