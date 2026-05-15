14日午後0時半すぎ、新潟市中央区の国道8号（新潟バイパス）で普通乗用車が単独で事故を起こしました。この事故で運転していた非番の警察官が死亡しています。事故があったのは中央区神道寺2丁目の新潟バイパス・桜木ICから新発田方向に向かう道路上です。運転していたのはこの日非番だった県警の警察官の男性（45）です。男性が運転する普通乗用車は片側3車線の新潟バイパスで、中央分離帯のガードレールに衝突、その