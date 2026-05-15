スーパーの和菓子コーナーでひときわ目を引く、涼しげな水色のトレー。その中に整然と並ぶ「明日香野のわらび餅」は、今や日本の「3時のおやつ」の代名詞です。公式X（@tw_asukafoods）で公開された動画には、私たちが普段目にすることのできない、あの独特な食感が誕生するドラマチックな舞台裏が収められていました。【動画】「すごい勢いで餅が…」わらび餅の製造ムービー圧巻の製造シーン！リズムよく刻まれる「ぷるぷる」の粒