欲しくても新車が買えない……。4月現在も受注停止の状態のまま2025年8月、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良が行われています。発売直後から注文が急増し、受注停止の声が聞かれるなか、最新の状況をトヨタディーラーに問い合わせてみました。シエンタは、2003年9月に初代モデルがデビュー。コンパクトカー並みのボディにスライドドアと3列シートを詰め込み、コンパクトミニバン人気のきっかけをつくりま