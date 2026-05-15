構成が際立つ原付二種スポーツホンダは、個性的なスタイリングと軽快な走りで人気の原付二種スポーツモデル「グロム」のカラーバリエーションを変更し、2026年6月19日に発売します。このモデルは、初めてバイクを購入する若年層から、通勤やツーリングを楽しむベテランライダーまで、幅広い層から支持されています。【画像】幅広い層から支持される原付二種スポーツモデル！ ホンダ「グロム」2026年モデルを画像で見る（12枚）