文学作品展示即売会の「文学フリマ東京42」が5月4日、東京ビッグサイト南1-4ホールで開かれた。イベントを制作・運営する文学フリマ事務局によると今回は3,509出店、4,082ブースで、来場者は18,689名（出店者5,619名、一般来場者13,070名）でいずれも過去最多となった。 参考：文学フリマ代表・望月倫彦が語る、リアルなイベントの価値 「文章を書く人の数は今が一番多い」 文学フリマはもともと、評論家・マン