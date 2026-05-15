令和８年５月１５日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北海道地方の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１８日から２０日頃まではかなり高いでしょう。農作物の管理等に注意してください。東・西日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い日も多