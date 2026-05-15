＜リョーマゴルフ 日高村オープン初日◇15日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞女子プロと合同開催となるシニア新規大会の第1ラウンドが終了した。【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイング52歳の山下和宏が10バーディ・1ボギーの「63」をマーク。9アンダー・単独首位発進を決めた。要因とするパッティングは、ここ最近、思うような結果ではなか