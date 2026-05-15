アクシネットジャパンインクから、ダレルサーベイ調べの使用率速報が届いた。「全米プロゴルフ選手権におけるタイトリストのゴルフボール使用者は106人。使用率67.9％（2位メーカー11.5％）で、マスターズに続き、メジャー大会で使用率No.1を獲得しました」と、同社ツアー広報。【画像】これが、キャメロン・ヤングの『プロV1xダブルドット』興味深いのは「実は飛ばないボールだった」と米国ゴルフチャンネルの報道でここ数日話題