アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）の体験型イベント『名探偵プリキュア！展 なぜ？謎?!インビテーション』がきょう15日、横浜・Art Center NEWにて開幕した。このほど、メディア内覧会が行われ、オリコンニュースでは展示内容をレポートする。【写真47点】「こっそり、覗いてみたら？」と誘うキュアアルカナ・シャドウほか「名探偵プリキュア！展」の様子『名探偵プリキュア！』は、