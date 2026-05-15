AI半導体株が牽引する、足元の「一極集中相場」 日経平均株価の上昇幅の約3割を占める2銘柄 足元の日経平均株価の上昇は、一部の銘柄による寄与が非常に大きくなっています。2025年末の日経平均株価は5万339円でしたが、2026年5月13日には6万3,272円まで上昇し、年初来では1万2,933円の上昇となりました。この上昇のうち、アドバンテスト（6857）は2,107円分の押し上げに寄与しており、日経平均の上昇幅全体の16.3％を占めていま