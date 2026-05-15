元シブがき隊の布川敏和（60）の元妻でタレント・つちやかおり（61）が14日、自身のインスタグラムを更新。次女・花音さん（25）との韓国旅行ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「素敵な親子旅」つちやかおり＆25歳次女の韓国旅行満喫2ショットつちやは「2泊3日の母の日プレゼント旅行」と明かし、「丸々3日間 楽しくて美味しい旅でした」と、韓国を満喫した様子を投稿。韓国の伝統家屋が立ち並ぶ北村韓屋村を散策