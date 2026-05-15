人気キャラクター「ちいかわ」の生みの親で作者のナガノ氏が15日、自身のインスタグラムを更新。きょうからマクドナルドにて発売されている、話題のハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」を両方とも購入したとみられる、自筆イラスト入りの写真を公開した。【写真】「考え付かなかった」ナガノ氏が披露したハッピーセット“ハチワレ×デリバライオン”ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たち