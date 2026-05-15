右ヒジ手術でリハビリ中の守護神、エドウィン・ディアス投手（３２）に違法闘鶏に関与した疑惑が浮上した。米メディア「ＵＳＡトゥデイ」によるとディアスは競馬騎手２人とプエルトリコで違法な闘鶏組織に関与している疑いがあると報じた。ディアスはケンタッキーダービーを制した騎手のホセ・オルティス、イラド・オルティスの兄弟とともに２月に闘鶏トーナメントのＳＮＳや宣伝資料にユニホーム姿で参加したという。プエルト