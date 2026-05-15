サッカーの北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）のメンバーにＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が選出され、日本代表の森保一監督が大ベテランに期待を込めた。日本サッカー協会は１５日、都内でメンバー発表会見を行った。長友は明治安田Ｊ１百年構想リーグで３月の試合中に右太もも裏を負傷し戦線を離脱。今月６日の千葉戦で試合に復帰していた。森保監督は１０日のＦＣ東京対東京Ｖ戦の視察に訪れており、この日の会見では長友の選出理由