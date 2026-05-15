屋久島沖で2023年、アメリカ軍の輸送機オスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡した事故で、第十管区海上保安本部はきょう15日、機長は特定できなかったとし、被疑者死亡のまま業務上過失致死傷などの疑いで書類送検しました。 この事故は2023年11月29日、屋久島沖でアメリカ空軍横田基地所属のオスプレイが墜落し、24歳から36歳の乗員8人全員が死亡したものです。 アメリカ空軍は事故調査で、エンジンの動力をプロペラに伝える