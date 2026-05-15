お笑いコンビ「ナインティナイン」がパーソナリティーを務めるラジオ番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）の2026年5月14日深夜（15日未明）放送回で、お笑い芸人の中山功太さん（45）と、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さん（50）の騒動に触れる一幕があった。「『嫌いな先輩』とかやったらあれやったねんけど...」中山さんは5月5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）で、