飼い主募集中の犬／提供：倉敷市保健所 岡山県倉敷市保健所は、犬舎で収容できる頭数を超過しているとして譲渡の希望を受け付けています。 保健所によりますと、成犬の適正な収容頭数は16頭だということですが、5月15日時点で23頭が収容されているということです。 係留場所が足りず、グレーチングやアンカーを使いながら犬を収容していますが、簡易の係留のため望ましくなく、また、これ以上頭数が増え