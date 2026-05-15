15日午後、和菓子の老舗、村岡総本舗で倉庫から出火しました。消防が出動して消火にあたっています。 警察と消防によりますと、午後1時すぎ、佐賀県小城市小城町で「建物が燃えている」と、通りかかった人から119番通報がありました。現場は、和菓子の老舗「村岡総本舗」の倉庫で、木造2階建てとみられています。また、倉庫に隣接する工場にも延焼しています。近くにある「村岡総本舗」の店舗にいた従業員は避難