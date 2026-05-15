カブス・今永昇太（32）が調子を上げてきた。日本時間14日のブレーブス戦に登板し、7回3分の1を5安打2失点、無四球投球で6奪三振。メジャー最高勝率（.690=13日終了時）で、強打のブ軍打線相手に好投したが、打線の援護に恵まれず3敗目（5勝）を喫した。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希が抱える「時限爆弾」が炸裂する日自身の連勝は2で止まったとはいえ、ここまで9試合に登板、クオリティスタート（QS=6回を自責点3以内